Общественники обнаружили нелегальный товар в бутиках ЦУМа

В ходе рейда активисты посетили отдел Tsum Collection, где консультанты предлагали приобрести обувь ушедших из России брендов. По их словам, товар был или без маркировки «Честный знак», или, наоборот, с поддельным QR-кодом. В результате общественники написали заявление в полицию.

Напомним, что ранее в магазинах бизнесмена и блогера Никиты Ефремова в Москве и Санкт-Петербурге прошли обыски. Сообщалось, что в одном из магазинов изъяли пять тысяч пар обуви — Mash утверждал, что правоохранителей интересует оригинальность кроссовок. Причиной проверки якобы стали жалобы клиента, который не нашел маркировки «Честный знак» на товарах магазина. Он также просил показать «лицензионное соглашение от первообладателей Adidas и Nike».