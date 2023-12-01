Молодой режиссер застрелен в своем доме 36-летней бездомной

Убит Майкл Лэтт, 33-летний американский кинорежиссер, продюсер и основатель маркетинговой компании Lead With Love, занимающейся продвижением молодых артистов.

Инцидент произошел вечером 27 ноября в доме режиссера в т.н. Миле чудес - это район Лос-Анджелеса. Об этом пишет THR, в частности.

Майкл - сын Мишель Саттер, основателя и директора Института Сандэнс, и известного кинопродюсера Дэвида Лэтта. Родители через соцсети гибель своего ребенка подтвердили.