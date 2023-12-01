Молодой режиссер застрелен в своем доме 36-летней бездомной
Убит Майкл Лэтт, 33-летний американский кинорежиссер, продюсер и основатель маркетинговой компании Lead With Love, занимающейся продвижением молодых артистов.
Инцидент произошел вечером 27 ноября в доме режиссера в т.н. Миле чудес - это район Лос-Анджелеса. Об этом пишет THR, в частности.
Майкл - сын Мишель Саттер, основателя и директора Института Сандэнс, и известного кинопродюсера Дэвида Лэтта. Родители через соцсети гибель своего ребенка подтвердили.
По подозрению в убийстве артиста задержана 36-летняя бездомная обитательница города. По совокупности совершенных преступлений (убийство и кража со взломом) ей грозит пожизненное заключение. Суд назначен на 15 декабря.