Иркутянин обронил 150 тысяч рублей и получил деньги назад
Сотрудники полиции вернули жителю Иркутска 150 тысяч рублей, которые он потерял на одной из городских улиц. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления МВД.
Мужчина снял в банкомате деньги, положил их в карман и выронил по пути к своей машине — около автобусной остановки.
В отдел полиции обратились прохожие, которые заметили разбросанные деньги. Полицейские приехали на место и собрали купюры в присутствии понятых. Общая сумма составила 150 тысяч рублей.
Чтобы найти человека, потерявшего деньги, оперативники изъяли записи камер видеонаблюдения. Мужчину пригласили в отдел полиции. По его словам, он понял, что потерял деньги, только когда пришел на работу, и не надеялся, что их вернут.
Ранее москвич оставил в одном из банкоматов миллион рублей, который он вносил на счет для погашения ипотеки. Мужчина хотел внести два миллиона, но банкомат вернул половину денег. После этого клиент повторил операцию, но не дождался уведомления о зачислении средств и ушел. Банкомат снова вернул средства, их забрал следующий в очереди человек. Полиция начала его поиски.