Иркутянин обронил 150 тысяч рублей и получил деньги назад

Сотрудники полиции вернули жителю Иркутска 150 тысяч рублей, которые он потерял на одной из городских улиц. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления МВД.

Мужчина снял в банкомате деньги, положил их в карман и выронил по пути к своей машине — около автобусной остановки.

В отдел полиции обратились прохожие, которые заметили разбросанные деньги. Полицейские приехали на место и собрали купюры в присутствии понятых. Общая сумма составила 150 тысяч рублей.

Чтобы найти человека, потерявшего деньги, оперативники изъяли записи камер видеонаблюдения. Мужчину пригласили в отдел полиции. По его словам, он понял, что потерял деньги, только когда пришел на работу, и не надеялся, что их вернут.