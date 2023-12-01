МЧС опровергло сообщения о пострадавших в пожаре на рынке «Садовод»

По уточненным данным, в результате пожара на рынке «Садовод» никто не пострадал. Об этом в пятницу, 1 декабря, сообщили в ГУ МЧС России по Москве.

В данный момент ведется тушение пожара, в нем участвуют 170 человек личного состава и 48 единиц техники, в том числе гидроабразивная резка «Кобра».

Пожар, о котором идет речь, произошел в нескольких павильонах рынка «Садовод». Огонь охватил линии 19 и 20.