Продавец шаурмы погнался с тесаком за покупателем из-за критики блюда

Продавец шаурмы погнался с тесаком за покупателем, который остался недоволен качеством приготовленного блюда. Об этом стало известно в пятницу, 1 декабря.

© Вечерняя Москва

По информации Telegram-канала Shot, трагикомическая история произошла на Таганке. Молодой человек решил перекусить и купить шаурму, ради чего дошел до круглосуточного ларька.

Продавец приготовил продукт, однако клиенту показалось, что работник лавки не вложил душу в свое дело. В ответ на критику повар схватил тесак и погнался за покупателем.

Гурману удалось убежать. Полицейские задержали продавца шаурмы. По данному факту проводится проверка.