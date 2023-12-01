В екатеринбургском ТЦ толпа подростков подралась с охранниками и попала на видео

В Екатеринбурге подростки подрались с охраной и открыли стрельбу в торговом центре. Об этом E1.RU рассказал один из очевидцев инцидента.

Конфликт между несовершеннолетними посетителями и охранниками произошел в торговом центре «Гринвич». По словам свидетелей, сотрудники ТЦ увидели, как подростки продают поддельную туалетную воду, и попросили их удалиться. Те отказались, после чего завязалась ссора, закончившаяся дракой.

«Ор стоял невозможный. Один из цыганят распылил баллончик. От запаха этого чуда все посетители, находившиеся рядом, начали кашлять. Потом их все-таки выгнали, но они вернулись и устроили стрельбу в дежурке охраны», — объяснил очевидец.

По имеющимся данным, в потасовке участвовали около девяти нападавших и почти двадцать охранников. Злоумышленников задержали, ими оказались приехавшие в столицу Урала жители южных регионов России. Их отправили в изолятор.