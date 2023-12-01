Певца Шарлота этапировали в Самару, где доставили на допрос в Следственный комитет. Об этом Telegram-каналу Shot сообщил источник.

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По данным канала, после разговора со следователем музыкант будет досиживать положенный ему срок административного ареста. Затем Шарлоту изберут меру пресечения по уголовным делам. Инсайдер считает, что следствие будет просить о СИЗО.

В ночь на 22 ноября певец прилетел в петербургский аэропорт Пулково из Еревана, где временно обосновался. Сразу после приземления борта его задержали.

Обвинения Эдуарду Шарлоту пока не предъявлены. Все три уголовных дела против певца — два по статье о реабилитации нацизма и одно об оскорблении чувств верующих — возбуждены из-за его роликов в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).