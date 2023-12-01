В Калужской области задержаны подозреваемые в похищении девочки

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила о задержании сотрудниками полиции четырех человек, подозреваемых в похищении восьмилетней девочки в Калужской области. Соответствующей информацией она поделилась в своем в Telegram-канале.

По ее словам, сыщики всю ночь занимались поисками злоумышленников. Волк отметила, что их удалось задержать сегодня утром в деревне Касьяново Калужской области.

Она подчеркнула, что в настоящее время на причастность к преступлению проверяют троих мужчин и женщину. Также правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

Ребенок пропал в среду, 29 ноября. На следующий день в СК рассказали, что возбуждено уголовное дело о безвестном исчезновении восьмилетней девочки.

Позднее стало известно, что неизвестные злоумышленники написали маме девочки и потребовали за возвращение школьницы домой 1,5 млн рублей в криптовалюте. Вечером 30 декабря девочку нашли живой в Белевском районе Тульской области на обочине проезжей части. Ребенок был передан матери.

Telegram-канал Shot отмечает, что, по предварительным данным,