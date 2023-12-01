СМИ сообщили о визите силовиков на еще один склад Wildberries

Полицейские и представители военкомата проверили сотрудников склада Wildberries в Алексине. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, внезапная проверка была проведена 30 ноября. В ней участвовали полицейские, приехавшие на склад на нескольких автобусах, а также представители военкомата и сотрудники службы безопасности Wildberries.

Как утверждает телеграм-канал SHOT, со склада забрали десятерых сотрудников, которые не встали на воинский учет, им вручили повестки в военкомат.

SHOT отмечает, что в первую очередь проверяли сотрудников, недавно получивших гражданство РФ.

Ранее СМИ сообщили о визите силовиков на склад Wildberries в Электростали. Силовики искали нелегальных мигрантов и людей, недавно получивших российские паспорта. Сообщалось, что некоторым задержанным вручали повестки в военкомат.