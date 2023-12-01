Учитель оказался голым посреди улицы после романа с замужней женщиной

Злоумышленники похитили учителя информатики в Дагестане — они заставили свою жертву сесть в машину, раздели, после чего выбросили в центре населенного пункта, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации канала, причиной этому стал роман преподавателя с замужней женщиной.

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33-летнего педагога подкараулили вечером после работы и под угрозой убийства усадили в машину, после чего автомобиль двинулся в неизвестном направлении. В руках похитителей мужчина оставался недолго, спустя примерно 40 минут злоумышленники раздели его догола и высадили в самом центре населенного пункта.

SHOT утверждает, что похитителями стали двое мужчин в возрасте 31 и 35 лет, которых позднее задержали сотрудники силовых структур. Выяснилось, что информатик начал встречаться с замужней коллегой, о чем узнал ее супруг и таким образом решил проучить соперника.