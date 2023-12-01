Погибшая школьница из Мурманской области обвинила в своей смерти учительницу

В Мурманской области покончила с собой школьница. В своей смерти она обвинила учительницу.

В Мурманской области 15-летняя школьница покончила с собой. Ее тело нашли в квартире. В своей предсмертной записке девочка обвинила учительницу по истории. Там было сказано, что дети учительницу ненавидят и презирают, а сама она доводит школьников до нервных срывов и панических атак.