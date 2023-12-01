МЧС: ураган в ДНР, Крыму и Севастополе отнесен к ЧС федерального уровня

МЧС: ураган в ДНР, Крыму и Севастополе отнесён к ЧС федерального уровня
В пресс-службе МЧС России заявили, что ураган в Донецкой Народной Республике, Крыму и Севастополе отнесён к чрезвычайной ситуации федерального уровня.
Как заявили ТАСС в пресс-службе ведомства, соответствующее решение было принято 1 декабря на заседании правительственной комиссии.
«Её решением обстановка, сложившаяся в результате прохождения опасных метеорологических явлений на территориях Донецкой Народной Республики, Республики Крым и города Севастополя, отнесена к ЧС федерального характера, установлен федеральный уровень реагирования», — сказали в МЧС.
Ранее председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов заявил, что ущерб от шторма на полуострове превысил 1,3 млрд рублей.