В Харьковской области взрывы повредили объекты инфраструктуры

В Харьковской области в результате взрывов были повреждены объекты инфраструктуры. Об этом в своем Олег Синегубов.

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По словам чиновника, взрывы произошли утром в пятницу, 1 декабря, на территории села Ковшаровка Купянского района. Он не сообщил о том, какие объекты получили повреждения, однако уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал.

В то же время взрывы повредили сразу несколько заводов и предприятий в подконтрольном Киеву Херсоне. Перед этим стало известно о повреждениях электростанции в одном из южных регионов республики.