СК задержал подозреваемого в убийстве 28-летней давности под Оренбургом

Правоохранители задержали подозреваемого, совершившего с двумя соучастниками убийство в 1995 году в Оренбургской области, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

При проведении расследования дела задержали, а затем осудили двух фигурантов. Суд приговорил их к лишению свободы на срок от 14 до 15 лет.

"Третий соучастник после совершения преступления покинул территорию Оренбургской области и на протяжении 28 лет скрывался. Он был задержан в Донецке в результате совместной работы следователей СУ СК России по Оренбургской области с сотрудников уголовного розыска", - говорится в сообщении.

Подозреваемого доставили в Оренбургскую область. Следователь направил в суд ходатайство об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.