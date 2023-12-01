В Южно-Сахалинске совершил аварийную посадку Boeing-737

В аэропорту Южно-Сахалинска утром аварийно приземлился самолет "Аэрофлота" , выполнявший рейс из Москвы . Об этом сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС по Сахалинской области .

"Утром 1 декабря в ЦУКС (Центр управления в кризисных ситуациях) ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация, что в аэропорту города Южно-Сахалинска готовится совершить аварийную посадку воздушное судно Boeing-737 авиакомпании "Аэрофлот", вылетевшее из Москвы", - указано в сообщении.

Уточняется, что в 09:34 (01:34 мск) самолет приземлился в аэропорту. Судя по данным онлайн-табло аэропорта Южно-Сахалинска, обратный рейс до Москвы, который должен был вылететь в 11:50 (03:34 мск), задержан до 17:00 (09:34 мск).