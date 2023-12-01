В Приморье в сельской школе отменили уроки из-за бродящего тигра

В селе Серафимовка Ольгинского района Приморского края ловят конфликтного тигра, сообщает ИА DEITA.RU.

Информацию о том, что полосатый хищник терроризирует местных жителей, накануне распространили в социальных сетях. Местные жители утверждали, что зверь уже давно бродит возле населённого пункта, но администрация якобы ничего не делает.

Должностные лица отреагировали на видеозапись, где за кадром женщина очень эмоционально комментирует появление тигра возле проезжей части, чуть не срываясь на крик: «Уважаемая администрация! Когда вы примете меры, когда отгонят этого тигра с деревни? Это уже совсем не смешно!».

Вскоре распространили объявление от районной администрации: в район сёл Серафимовка, Ветка и Новониколаевка отправляют пожарные машины, чтобы отпугнуть тигров сиренами.

Судя по всему, это не сработало: 1 декабря в Серафимовке отменили занятия в школе и посещение детского сада, жителей просят не выходить из дома. В район населённого пункта выехали инспекторы, чтобы отловить тигра. По предварительной информации, хищник ранен – это и объясняет его «конфликтность».

Ранее Народный фронт направил губернаторам Хабаровского края, Приморья, Приамурья и Еврейской автономной области предложения по защите населения от голодных тигров. Всё чаще дальневосточники жалуются, что краснокнижные хищники приходят к местам обитания человека, таскают собак, лошадей, иногда нападают даже на людей (в частности, факты нападения тигров на людей подтвердились в Приморском и Хабаровском краях).