Названы версии пожара на ростовском рынке
Поджог является одной из основных версий пожара на ростовском рынке «Темерник», пишет RT со ссылкой на источник.
Источник пояснил, что прокуратура уже начала проверку этой версии.
Кроме того, рассматривается версия о неисправности электрооборудования. Вместе с тем, по предварительным данным, электрооборудование на рынке недавно проверяли и оно было в порядке.
«Во всех торговых павильонах есть по два-три огнетушителя. Что могло случиться, не могу понять. Площадь пожара 2 тыс. [кв. метров] точно есть», — пояснил директор рынка Шамиль Карабашев.
Площадь пожара на вещевом рынке в Ростове-на-Дону по состоянию на 23:20 мск выросла до 3 тыс. квадратных метров, заметил глава городской администрации Алексей Логвиненко.
Тушение пожара на вещевом рынке осложняется плотной застройкой и быстрым распространением огня, уточнили в ГУ МЧС России по Ростовской области. В ведомстве добавили, что пожар тушат 113 человек и 33 единицы техники.