На концерте рэпера Кишлака произошло массовое отравление зрителей

Во время концерта рэпера Кишлака в Москве произошло массовое отравление зрителей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash .

Концерт проходил на Балтийской улице — сейчас на месте проведения мероприятия работают несколько бригад скорой помощи. Отмечается, что на данный момент медики не смогли определить вещество, которым отравились зрители.

Согласно предварительной информации, среди пострадавших есть несколько подростков 15 лет и девять зрителей в возрасте от 20 до 25 лет. Источник отмечает, что среди потерпевших большинство употребляли спиртные напитки. Кроме того, их собираются проверить на предмет употребления наркотиков.