В центре Москвы от удара током погибла лошадь

На улице Большая Дмитровка в центре Москвы лошадь погибла от удара током, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Инцидент произошел у дома номер 8. Лошадь наступила на оголенный провод и получила удар током. Животное погибло на месте.

Отмечается, что за телом лошади едет ее хозяйка.