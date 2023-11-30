Убитая в Турции россиянка пыталась продать дом

Убитая в турецком городе Бодрум россиянка Ирина Двизова незадолго до смерти пыталась продать дом и переехать. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на местное издание Sabah.

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Отмечается, что девушка могла догадываться об опасности — источник сообщает, что ранее Двизова признавалась своим знакомым, что регулярно получает угрозы от бывшего возлюбленного. На этом фоне россиянка даже попыталась продать своё жильё в Турции и покинуть Бодрум.