Убитая в Турции россиянка пыталась продать дом
Убитая в турецком городе Бодрум россиянка Ирина Двизова незадолго до смерти пыталась продать дом и переехать. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на местное издание Sabah.
Отмечается, что девушка могла догадываться об опасности — источник сообщает, что ранее Двизова признавалась своим знакомым, что регулярно получает угрозы от бывшего возлюбленного. На этом фоне россиянка даже попыталась продать своё жильё в Турции и покинуть Бодрум.
Напомним, что ранее в Турции нашли тела двух убитых гражданок России, которыми оказались Двизова с дочерью. Согласно версии следствия, главным подозреваемым в преступлении является её бывший любовник, с которым Двизова когда-то переехала в Бодрум. Однако позже пара рассталась, и мужчина перебрался в Литву.