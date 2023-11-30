Тушение пожара на рынке "Темерник" в Ростове-на-Дону осложняется высокой пожарной нагрузкой. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по Ростовской области .

До этого в пресс-службе МЧС России сообщали, что площадь пожара на рынке "Темерник" выросла с 1 тыс. до 1,5 тыс. кв. метров.

До этого в Алма-Ате загорелась квартира на пятом этаже многоэтажного дома. Огонь быстро перекинулся на шахту лифта, затем — на электрические кабели. В панике жители дома выбрасывали из окон своих детей, после чего прыгали сами. "Газета.Ru" рассказала, как жильцы спасались из огненной ловушки и что делали пожарные.