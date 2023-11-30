Полиция задержала администраторов ряда Telegram-каналов за вымогательства

В МВД России рассказали о задержании глав крупных PR-агентств, которые занимались вымогательством в обмен на размещение (либо удаление) сообщений в Telegram-каналах «Временное правительство», PZDC и «Небрехня». Об этом сообщает Baza.

Отмечается, что полицией были задержаны соучредитель компании «Диджитал Софт» Антон Сафонов, а также пиарщик Станислав Дейнеко. Ранее Тверской районный суд Москвы предъявил им обвинения в вымогательстве — согласно материалам дела, задержанные требовали деньги у топ-менеджера «Ростеха» Василия Бровко и главы группы «Россети» Андрея Рюмина. При этом адвокат Сафонова заявил, что у стороны обвинения нет ни одного довода о причастности к вымогательству его подзащитного.

Помимо этого, несколько дней назад в Telegram-канале «Временное правительство» было опубликовано сообщение, в котором администраторы канала признались в вымогательстве. Согласно сообщению, они требовали деньги «за молчание и за негативные посты, в которых каждый инсайд – это выдумка, придуманная фантазия, и не более». Там же администрация принесла извинения Василию Бровко и его жене Тине Канделаки.