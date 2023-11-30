Площадь пожара на рынке в Ростове-на-Дону возросла до 2 тыс. кв. метров

Директор рынка «Темерник» в Ростове-на-Дону Шамиль Карабашев сообщил ТАСС, что площадь возгорания в торговых павильонах возросла до 2 тыс. кв. метров.

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«Что могло [стать причиной возгорания]? Даже не знаю, потому что только что проверял полностью месяц назад, огнетушители были, большой огнетушитель был, инструктаж был, все было», — сказал Карабашев.

По словам директора рынка, во всех торговых павильонах есть по два-три огнетушителя, поэтому он не может понять, «что могло случиться». Он добавил, что размер причиненного ущерба пока не установлен.

До этого в пресс-службе МЧС России сообщали ТАСС, что площадь пожара на рынке «Темерник» выросла с 1 тыс. до 1,5 тыс. кв. метров.

В ГУ МЧС России по Ростовской области заявляли, что тушение возгорания осложняется высокой пожарной нагрузкой.

Возгорание торговых павильонов на рынке произошло вечером 30 ноября.