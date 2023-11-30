Рынок загорелся в Ростове-на-Дону
Экстренный службы Ростовской области сообщили о крупном пожаре на ростовском рынке «Темерник». Об этом сообщает ТАСС.
Пожару был присвоен повышенный уровень опасности. Отмечается, что пламя охватило торговые павильоны. Согласно сообщению экстренных служб, площадь пожара достигает 1 тысячи кв. м.
«По улице Миронова, 12/5 на рынке “Темерник” произошел пожар. Горят торговые павильоны на площади 1 тыс. кв. метров», — сообщает источник.
Ранее в Ростове-на-Дону произошёл пожар на Северном рынке.
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