Похищенную под Калугой девочку нашли живой

В Тульской области нашли похищенную накануне восьмилетнюю девочку из Козельска (город в Калужской области). Ребенка в сопровождении полиции доставили в больницу для осмотра, пишет РИА «Новости» со ссылкой на региональное СУ СК.

По данным агентства, ребенок пропал в среду, 29 ноября. На следующий день в СК рассказали, что возбуждено возбуждено уголовное дело о безвестном исчезновении восьмилетней девочки.

Позднее стало известно, что неизвестные злоумышленники написали маме девочки и потребовали за школьницу 1,5 млн рублей.

«Местонахождение пропавшей восьмилетней девочки установлено. Ребёнок в сопровождении сотрудников полиции был доставлен в больницу для осмотра», — сообщили в СК.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша заметил, что после сообщения о обнаружении девочки, у него «словно камень упал с души».