Певца Шарлота доставили в Самару на допрос

Певца Шарлота доставили на допрос в следственный комитет в Самаре. Об этом сообщает Telegran-канал SHOT со ссылкой на источник.

© Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

После допроса певца отправят отбывать оставшийся срок административного ареста — ему назначили 13 суток за мелкое хулиганство. Кроме того, по данным канала, ему изберут меру пресечения по возбужденным против него уголовным делам по статьям о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих.

«Следствие будет просить о СИЗО», — говорится в посте.