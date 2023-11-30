Певца Шарлота доставили в Самару на допрос

Певца Шарлота доставили на допрос в следственный комитет в Самаре. Об этом сообщает Telegran-канал SHOT со ссылкой на источник.

Певца Шарлота доставили в Самару на допрос
© Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

После допроса певца отправят отбывать оставшийся срок административного ареста — ему назначили 13 суток за мелкое хулиганство. Кроме того, по данным канала, ему изберут меру пресечения по возбужденным против него уголовным делам по статьям о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих.

«Следствие будет просить о СИЗО», — говорится в посте.

Напомним, что после начала СВО на Украине Шарлот покинул Россию, а затем публично сжег свой российский паспорт. Также он снял несколько провокационных видео. Позже певец заявил, что намерен вернуться в РФ, чтобы искупить вину. Он был задержан сразу после прибытия в аэропорт Санкт-Петербурга.

Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости