Певца Шарлота доставили в Самару на допрос
Певца Шарлота доставили на допрос в следственный комитет в Самаре. Об этом сообщает Telegran-канал SHOT со ссылкой на источник.
После допроса певца отправят отбывать оставшийся срок административного ареста — ему назначили 13 суток за мелкое хулиганство. Кроме того, по данным канала, ему изберут меру пресечения по возбужденным против него уголовным делам по статьям о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих.
«Следствие будет просить о СИЗО», — говорится в посте.
Напомним, что после начала СВО на Украине Шарлот покинул Россию, а затем публично сжег свой российский паспорт. Также он снял несколько провокационных видео. Позже певец заявил, что намерен вернуться в РФ, чтобы искупить вину. Он был задержан сразу после прибытия в аэропорт Санкт-Петербурга.