В России из-за взрыва загорелся поезд в тоннеле

В Бурятии из-за взрыва двух цистерн загорелся грузовой поезд в Северомуйском тоннеле. Об этом сообщает Baza в Telegram.

По информации канала, состав двигался по объездному пути, когда взорвались цистерны с дизтопливом. В результате загорелись шесть вагонов, четыре их них уже потушили. Причины инцидента на данный момент неизвестны. Предварительно, пострадавших нет. На место происшествия выехал пожарный поезд.

Это уже второй пожар в Северомуйском тоннеле за сутки. В ночь на 30 ноября там также загорелась цистерна на вагоне грузового поезда, который двигался со станции Тайшет по перегону Итыкит — Окусикан Восточно-Сибирской железной дороги. Как пишет Baza, предварительно, причиной возгорания стало замыкание кабельной сети. Повреждены три вагона, один из них выгорел полностью.