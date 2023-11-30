В Норильске задержали предполагаемого маньяка с ножом

В Норильске задержали предполагаемого маньяка, который нападал на людей с ножом. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Красноярскому краю.

Отмечается, что от действий мужчины пострадало три человека. Его жертвами стали 45-летний и 63-летний мужчины, а также 65-летняя женщина. Все они живы, но с разными ранами и ушибами госпитализированы в больницу.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска норильской полиции установили личность предполагаемого нападавшего. Им оказался мужчина 1992 года рождения», — говорится в тексте.

При обыске его места жительства полицейские обнаружили и изъяли ножи и одежду, в которой он, предположительно, был в момент нападения. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.