Задержан устроивший теракт на железной дороге россиянин

В московском аэропорту Внуково правоохранители задержали диверсанта, устроившего теракт на железной дороге в Рязани. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

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Им оказался 35-летний житель Рязани, который уже сознался в своем преступлении. В отношении него возбудили уголовное дело по статьям 205 («Террористический акт») и 222.1 («Незаконные приобретение взрывных устройств») УК РФ. Ему грозит до 32 лет колонии.

По данным канала, мужчина заявил, что действовал из идеологических соображений.