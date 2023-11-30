Сотни человек эвакуировали из Московского центра инновационных технологий
Из здания Московского центра инновационных технологий в здравоохранении эвакуировали 200 человек. Об этом сообщает Telegram-канал «112». Речь идет о здании на проспекте Вернадского, 96.
По информации «112», причиной эвакуации стала утечка токсичного вещества — на одном из этажей разбили колбу с бромом. Пострадавших нет.
На данный момент здание уже обработали абсорбентом.
При этом, по данным «360», инцидент произошел в МГМУ имени Сеченова.
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