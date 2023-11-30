Сотни человек эвакуировали из Московского центра инновационных технологий

Из здания Московского центра инновационных технологий в здравоохранении эвакуировали 200 человек. Об этом сообщает Telegram-канал «112». Речь идет о здании на проспекте Вернадского, 96.

Сотни человек эвакуировали из Московского центра инновационных технологий
© РИА Новости

По информации «112», причиной эвакуации стала утечка токсичного вещества — на одном из этажей разбили колбу с бромом. Пострадавших нет.

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На данный момент здание уже обработали абсорбентом.

При этом, по данным «360», инцидент произошел в МГМУ имени Сеченова.

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