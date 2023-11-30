Сотни человек эвакуировали из Московского центра инновационных технологий

Из здания Московского центра инновационных технологий в здравоохранении эвакуировали 200 человек. Об этом сообщает Telegram-канал «112». Речь идет о здании на проспекте Вернадского, 96.

По информации «112», причиной эвакуации стала утечка токсичного вещества — на одном из этажей разбили колбу с бромом. Пострадавших нет.

На данный момент здание уже обработали абсорбентом.