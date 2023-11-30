СК начал расследование взрыва на полигоне в Ростовской области

Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ начало расследовать дело о взрыве на военном полигоне в Ростовской области 3 ноября. Тогда в результате происшествия погибли 12 морских пехотинцев, сообщили источники в силовых структурах, армии и СК.

Уточняется, что все погибшие — контрактники из Владивостока. По версии следствия, инцидент произошел, когда около 20 морпехов разожгли костер на полигоне во время обеденного перерыва. Тогда гранатометный снаряд скатился в костер и сдетонировал.