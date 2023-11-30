Полиция проверяет информацию об инциденте со стрельбой в центре Екатеринбурга

"Информация по данному факту зарегистрирована в отделе полиции №1 Кировского района. На место выехали сотрудники ОВД. В настоящее время полицией устанавливаются обстоятельства произошедшего", - сообщили в полиции, отвечая на вопрос ТАСС о происшествии.