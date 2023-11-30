Неизвестный с ножом напал на третьего прохожего в Норильске

Неизвестный мужчина с ножом совершил нападение на третьего прохожего в Норильске. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Согласно имеющейся информации, третьей жертвой злоумышленника стал 63-летний пенсионер — нападение произошло в подъезде жилого дома. В данный момент пострадавший госпитализирован с многочисленными ушибами, а также раной головы. Обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы.