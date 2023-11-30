В Москве ученик начальных классов принес в школу боевую гранату

Ученик начальных классов принес в школу в Новой Москве боевую гранату времен Великой Отечественной войны. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах пишет РИА Новости.

«По предварительной информации, мальчик принес в школу боевую гранату времен войны», - пояснил он, отметив, что боеприпас взял дома.

При этом, по данным Telegram-канала Mash, отец ребенка, вызванный в школу, заявил, что его сын нашел гранату во время прогулки в лесополосе.

Однако, осмотрев квартиру семьи, «оперативники обнаружили мины времен ВОВ, немецкие гранаты, гильзы, различные снаряды и патроны». Правоохранители выяснили, что отец мальчика — чернокопатель, пишет канал.

Полицейские сейчас пытаются понять, зачем ребенок принес гранату в учебное заведение.