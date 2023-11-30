Калужский губернатор взял на контроль ситуацию с похищением второклассницы

Губернатор Калужской области Владислав Шапша взял на контроль ситуацию с похищением второклассницы в Козельске. Об этом глава российского региона рассказал в Telegram-канале.

Он заверил, что работы по поиску восьмилетней девочки ведутся.

«Правоохранительные органы сообщают обо всех мерах, которые для этого предпринимаются», — написал калужский губернатор.

По его данным, волонтеров также привлекли к операции по спасению школьницы.

Об исчезновении второклассницы стало известно в четверг, 30 ноября.

Предположительно, ребенка похитили в Козельске по пути из школы домой. Девочка вышла из школьного автобуса и находилась в компании одноклассников.