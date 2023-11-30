У мамы пропавшей в Калужской области девочки требуют выкуп

Неизвестные потребовали выкуп от матери пропавшей в Калужской области восьмилетней девочки. Об этом в своем Telegram-канале рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Ранее пресс-служба СУ СК России по региону сообщила, что следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения ребенка в Козельском районе. Информация о пропаже поступила к правоохранителям вечером в среду, 29 ноября — ребенок не вернулся домой из школы. К поиску привлечены криминалисты, следователи, сотрудники полиции и волонтеры. Приметы девочки: рост 132 сантиметра, нормального телосложения, волосы русые, глаза карие. Была одета в золотистую куртку, черную шапку, черные брюки, белые сапоги.

Волк рассказала, что маме ребенка в мессенджере поступило сообщение с требованием выкупа за дочь. Представитель ведомства призвала откликнуться всех, кто обладает любой информацией о местонахождении девочки.