«Ученик года» выпал из окна общежития в Москве

«Ученик года» и номинант на премию президента России выпал из окна общежития в Москве. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

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Студента не смогли спасти врачи. Егора нашли под окнами общежития, в его комнате не было следов борьбы. Очевидцы рассказали, что до происшествия россиянин находился в комнате один. Друзья характеризовали Егора как человека, у которого не было конфликтов и проблем с кем-либо.

Егор был студентом пятого курса университета имени Сеченова. В марте 2018 года в Челябинской области он выиграл этап конкурса «Ученик года», а также стал номинантом на премию президента России.