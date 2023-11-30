На Алтае подросток насмерть сбил ковшом трактора двухлетнюю сестру

"Во дворе частного дома в Благовещенском районе обнаружено тело двухлетней девочки. По предварительным данным, смерть ребенка наступила в результате травмы от ковша трактора, собиравшего мусор на территории участка", - сообщила она, отметив, что по поручению прокурора Алтайского края Антона Германа организована проверка соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних.