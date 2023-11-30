Отложено рассмотрение ходатайства об аресте основателя сети «Тануки»
Тверской суд Москвы отложил на декабрь заседание по ходатайству о заочном аресте основателя сетей ресторанов «Тануки» и «Ерш» Александра Орлова. Об этом со ссылкой на представителя суда пишет РИА Новости.
В суде уточнили, что о переносе попросил следователь для предоставления дополнительных сведений по делу.
«Судебное заседание отложено на 11 декабря, 12:15 мск», – пояснила сотрудница судебной инстанции.
Ресторатор Орлов проходит обвиняемым статье 165 (Причинение особо крупного имущественного ущерба организованной группой) УК РФ.
Ранее МВД России объявило Александра Орлова в федеральный розыск. При этом ресторатор еще в 2022 году продал свои доли в размере 33,3% в трех фирмах – «Тануки», «Тануки-Краснодар» и «Тануки-Н.-Новгород».
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