Мосгорсуд признал законным продление ареста Беркович и Петрийчук

Московский городской суд признал законным решение Замоскворецкого районного суда Москвы о продлении ареста режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук по делу об оправдании терроризма.

Замоскворецкий суд Москвы 2 ноября постановил продлить арест Беркович и Петрийчук до 10 января, Мосгорсуд оставил это постановление в силе, передает ТАСС .

Беркович и Петрийчук были задержаны в мае этого года по делу об оправдании терроризма, возбужденного из-за спектакля «Финист Ясный Сокол» о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать в Сирию.