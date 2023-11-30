Взрывы повредили ТЭЦ на юге Украины

Ночью на юге Украины из-за взрывов была повреждена теплоэлектроцентраль (ТЭЦ). Об этом в своем Telegram-канале сообщила национальная энергетическая компания «Укрэнерго». Lenta.ru

"Ночью <...> была повреждена теплоэлектроцентраль в южном регионе. Есть разрушение зданий и оборудования", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании. О какой именно области идет речь, не уточняется. ТАСС