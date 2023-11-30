Стали известны обстоятельства смерти экс-бойфренда Волочковой в СИЗО

Жена Кузнецова уверена, что ее муж стал жертвой вымогателей. По ее словам, у Кузнецова были большие деньги, и он мог не поделиться ими с другими арестантами. Lenta.ru

Вдова Кузнецова рассказала каналу, что у них с мужем была очень теплая переписка. Они должны были встретиться на очной ставке. По мнению Кондрачук, он не мог так с ней поступить прямо в этот день. News.ru