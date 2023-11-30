Мосгорсуд оставил в СИЗО Битмаму по делу об особо крупном мошенничестве

Мосгорсуд отказался выпустить из СИЗО предпринимательницу Валерию Федякину, известную как Битмама. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Московский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу на постановление Замоскворецкого районного суда города Москвы от 13 ноября 2023 года и оставил под стражей Федякину Валерию Сергеевну (Битмама)", - сказали в пресс-службе.

Об аресте Федякиной по подозрению в мошеннических действиях в особо крупном размере стало известно в конце сентября. По версии следствия, она выводила за рубеж наличные деньги, обменивая их на криптовалюту. Сумма ущерба по одному эпизоду дела составляет около 7 млрд рублей. Она содержится в СИЗО № 6 в Москве.