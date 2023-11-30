В ДНР морпеха ВСУ приговорили к пожизненному сроку за убийство семи человек

Суд в Донецке приговорил к пожизненному лишению свободы военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Ивана Тарана за расстрел семи жителей Мариуполя. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой Народной Республики (ДНР).

"С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил 27-летнего военнослужащего 36 отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины Ивана Тарана к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - сообщили в пресс-службе.

По данным следствия, преступления были совершены в период с 30 марта по 6 апреля 2022 года в районе боевой позиции ВСУ, которая была оборудована на первом этаже многоквартирного дома №15 по проспекту Никопольскому в Мариуполе. Еще одной женщине, раненой автоматным огнем, удалось выжить.