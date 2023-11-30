Адвокат треш-блогера Хилми опроверг его задержание по делу о порнографии

Адвокат треш-блогера Хилми Форкс (настоящая фамилия Олейник) опроверг новость о задержании своего подзащитного, которое якобы произошло накануне в Москве . Об этом сообщает « 360 ».

По словам адвоката, расследование по уголовному делу о распространении порнографических материалов подошло к концу. Хилми находится дома под подпиской о невыезде. По данным следователя, уголовное дело в отношении треш-блогера действительно возбуждали, но фигуранта не задерживали. Вскоре он предстанет перед судом.