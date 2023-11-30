Подростка, напавшего с топором на школу, приговорили к шести годам заключения

В Петропавловске суд огласил приговор подростку, который ворвался в школу с топором. Об этом сообщает портал Zakon.kz.

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Девятиклассник ворвался в петропавловскую школу 13 февраля, он принес топор и нож в рюкзаке, зашел в туалет, надел на лицо маску и выбежал в коридор с топором в руках. Он успел нанести несколько ударов трем ученикам.

Нападавшего задержали учителя и старшеклассники, было возбуждено уголовное дело. 30 ноября суд присяжных вынес обвинительный вердикт.