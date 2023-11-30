В мэрии Алма-Аты заявили о незаконной работе сгоревшего хостела

Хостел в Алма-Ате, где в результате пожара погибли 13 человек, работал без разрешительных документов. Об этом говорится в заявлении в Telegram-канале мэрии города.

В мэрии пояснили, что изначально этот объект должен был эксплуатироваться в качестве магазина, а под хостел был переоборудован полтора месяца назад. При этом размещение хостелов в подвальных и цокольных этажах запрещено согласно п.23 Санитарно-эпидемиологических требований.

«Управлением городского планирования и урбанистики города Алматы исходные разрешительные документы на переоборудование не выдавались», — отметили в мэрии.

Там также пояснили, что при переоборудовании в хостел не были выполнены необходимые «санитарно-эпидемиологические и строительные требования, а также правила пожарной безопасности».

«Таким образом, по вышеуказанному адресу хостел размещен незаконно», — подчеркнули в пресс-службе.

В мэрии Алма-Аты также уточнили, что помещение принадлежит Халык банку, как залоговое имущество, которое было сдано в аренду.

«Данный хостел не заключал меморандум с вузами города Алма- Аты о сотрудничестве по вопросам проживания студентов. Заявления от студентов на проживание в данном хостеле не поступало, организация по расселению студентов в хостел не производилась», — заявили в администрации города.

Пожар в хостеле на улице Ади Шарипова произошел около 05:33 по местному времени (02:33 мск). Его площадь составила 30 квадратных метров. По данным городского департамента по чрезвычайным ситуациям, от отравления угарным газом погибли 13 человек.