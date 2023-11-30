В Волгограде произошла утечка хлора на станции водоочистки

Утечка хлора произошла на станции водоочистки в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщает РИА Новости, в пресс-службе мэрии города подчеркнули, что угрозы для жителей нет.

По информации «Концессий водоснабжения», утром на водоочистных сооружениях зафиксировали неисправность запорной арматуры на складе хранения химических реагентов.

«Угрозы для персонала и жителей нет. Наличие хлора за пределами предприятия не зафиксировано», — подчеркнули в мэрии.

Сейчас станция водоочистки продолжает работу в штатном режиме, герметичность оборудования удалось восстановить. На месте работают сотрудники оперативных служб.