В Волгограде произошла утечка хлора на станции водоочистки
Утечка хлора произошла на станции водоочистки в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщает РИА Новости, в пресс-службе мэрии города подчеркнули, что угрозы для жителей нет.
По информации «Концессий водоснабжения», утром на водоочистных сооружениях зафиксировали неисправность запорной арматуры на складе хранения химических реагентов.
«Угрозы для персонала и жителей нет. Наличие хлора за пределами предприятия не зафиксировано», — подчеркнули в мэрии.
Сейчас станция водоочистки продолжает работу в штатном режиме, герметичность оборудования удалось восстановить. На месте работают сотрудники оперативных служб.
Напомним, что в августе 13 детей почувствовали недомогание после посещения бассейна частного горячего источника на базе отдыха в пригороде Тюмени. Трем из них потребовалась медицинская помощь. Прокуратура после сообщала, что причиной происшествия стала утечка химических реагентов, которые применялись для дезинфекции воды в бассейне.