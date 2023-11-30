СМИ: Блогера-трансгендера Хилми задержали по подозрению в создании порно
Москве произошло задержание блогера-трансгендера Хилми Форкса. Об этом в четверг, 30 ноября, сообщил Telegram-канал Shot.
Отмечается, что ранее по отношению к интернет-знаменитости было возбуждено уголовное дело по статье 242 Уголовного кодекса Российской Федерации за изготовление и распространение порно.
— Поводом стали посты Фокса в его телеграм-канале со «сценами полового акта», которые он публиковал в прошлом году перед Новым годом, — передает Telegram-канал.
Позднее стало известно, что Форкса отпустили под подписку о невыезде. Хилми частично признал вину и теперь будет ожидать начала судебного процесса дома.
Летом глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина уже сообщала о задержании блогера Хилми Форкса. Его также обвиняли в публичной демонстрации и распространении порнографических материалов. Тогда интернет-звезде избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.