Блогера-трансгендера Хилми задержали по подозрению в создании порно

Москве произошло задержание блогера-трансгендера Хилми Форкса. Об этом в четверг, 30 ноября, сообщил Telegram-канал Shot.

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Отмечается, что ранее по отношению к интернет-знаменитости было возбуждено уголовное дело по статье 242 Уголовного кодекса Российской Федерации за изготовление и распространение порно.

— Поводом стали посты Фокса в его телеграм-канале со «сценами полового акта», которые он публиковал в прошлом году перед Новым годом, — передает Telegram-канал.

Позднее стало известно, что Форкса отпустили под подписку о невыезде. Хилми частично признал вину и теперь будет ожидать начала судебного процесса дома.