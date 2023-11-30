Треш-блогера Хилми задержали за распространение порно

В Москве задержали 29-летнего трансгендера Хилми. Об этом в Telegram-канале сообщает Mash.

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Силовики задержали его в съемной квартире в Даниловском районе столицы. Его подозревают в распространении порнографических материалов. Трансгендер регулярно публиковал в социальных сетях откровенные кадры со своим участием.

26 июля следователи возбудили административное дело за осквернение религиозной символики в отношении 22-летнего трансгендера Максима Мельникова, который является сожителем Хилми Форкса.